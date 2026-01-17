Yeni Şafak
Bernabeu'da görülmemiş protesto: Sadece 2 futbolcu ıslıklanmadı | VİDEO

16:3217/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Barcelona’ya Süper Kupa’yı kaptıran, Kral Kupası’na da veda eden Real Madrid’de taraftar tepkisi büyüyor. Levante maçı öncesi oyuncularını ıslıklayan eflatun-beyazlılar, ilk 11 anonsunda da protestolarını sürdürürken yalnızca iki futbolcuya tepki göstermedi.

İspanya LaLiga 20. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Levante ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye eflatun-beyazlı taraftarların tepkileri damga vurdu. Süper Kupa'yı Barcelona'ya kaybeden Real Madrid, hafta içinde 2. Lig takımı Alegante'ye elenerek Kral Kupası'na veda etmişti.

Karşılaşma öncesi ısınma çalışmaları için yeşil zemine gelen Real Madrid futbolcuları tribünler tarafından ıslıklı protestoya maruz kaldı. Bu tepkiler takımların kadroları anons edilirken de sürdü.

Santiago Bernabeu'da tribünler kadro açıklanırken oyuncularını ıslıkladı. Sadece iki futbolcu Gonzalo Garcia ile Kylian Mbappe taraftarlar tarafından protesto edilmedi. Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Ardından ilk düdük sonrası Madrid taraftarları kendi oyuncuları topa sahip olduğunda ıslık çaldı, Levante topa sahip olduğunda ise protestoyu bıraktı. Ayrıca başkan Florentino Perez istifaya davet edildi.

#Real Madrid
#Levante
#LaLiga
