Bernabeu'da görülmemiş protesto: Sadece 2 futbolcu ıslıklanmadı | VİDEO

Barcelona’ya Süper Kupa’yı kaptıran, Kral Kupası’na da veda eden Real Madrid’de taraftar tepkisi büyüyor. Levante maçı öncesi oyuncularını ıslıklayan eflatun-beyazlılar, ilk 11 anonsunda da protestolarını sürdürürken yalnızca iki futbolcuya tepki göstermedi.

1 /4 İspanya LaLiga 20. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Levante ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye eflatun-beyazlı taraftarların tepkileri damga vurdu. Süper Kupa'yı Barcelona'ya kaybeden Real Madrid, hafta içinde 2. Lig takımı Alegante'ye elenerek Kral Kupası'na veda etmişti.

2 /4 Karşılaşma öncesi ısınma çalışmaları için yeşil zemine gelen Real Madrid futbolcuları tribünler tarafından ıslıklı protestoya maruz kaldı. Bu tepkiler takımların kadroları anons edilirken de sürdü.

3 /4 Santiago Bernabeu'da tribünler kadro açıklanırken oyuncularını ıslıkladı. Sadece iki futbolcu Gonzalo Garcia ile Kylian Mbappe taraftarlar tarafından protesto edilmedi. Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.