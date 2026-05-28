Bernardo Silva Türkiye'ye geldi! Galatasaray'la ilgili açıklama yaptı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Portekizli futbolcu Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi. Yıldız isim, sarı-kırmızılı kulüple ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'nın adı Galatasaray ile anılıyordu.
Akşam'da yer alan habere göre Muğla'da tatil yapan Portekizli yıldız, Galatasaray Sportif A.Ş eski üyesi Zafer Kutanoğlu ile bir araya geldi. Silva'nın, "Galatasaray'a gelmek istiyorum ama top şu anda menajerlerde" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Öte yandan sarı-kırmızılıların görüşmelerde son aşamaya geldiği ve yıldız oyuncuya transfer döneminin açılmasıyla imza attırabileceği belirtildi.
İspanyol basını da Barcelona'nın Bernardo'yu ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.
Öte yandan AS Gazetesi, Atletico madrid'in Julian Alvarez'i satarak Bernardo Silva transferinde ön plana çıkmayı planladığını yazdı.
Daha önce yaptığı açıklamada Benfica'ya dönmeyeceğini açıklayan Silva, sezonu 53 maçta 3 gol ve 5 asistle tamamladı. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.