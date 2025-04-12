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Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında skandal: Tevfik Yamantürk Hasan Arat’a yumruk attı! (VİDEO)

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında skandal: Tevfik Yamantürk Hasan Arat’a yumruk attı! (VİDEO)

15:5512/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında büyük skandal yaşandı. Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, salonda büyük bir kaosa neden oldu. İşte o anlar...

Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga çıktı. 

Hasan Arat konuşma yaptığı sırada Tevfik Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk, Arat'ın suratına doğru bir hamle yaptı.

Tevfik Yamantürk'ün Hasan Arat'a küfür ettiği duyuldu.

Daha sonra kürsü karışırken Hasan Arat'a bir kişinin yumruk attığı görüldü.


Olay, salonda büyük bir kaosa neden oldu. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.



Tevfik Yamantürk - Hasan Arat kavgası (VİDEO)


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