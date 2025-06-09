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Beşiktaş Embolo’da ısrarcı: Transferde 5 Milyon euro fark!

Beşiktaş Embolo’da ısrarcı: Transferde 5 Milyon euro fark!

15:129/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, 2025-26 sezonu için hücum hattını güçlendirme çalışmalarında Monaco’nun İsviçreli golcüsü Breel Embolo’yu transfer listesinin zirvesine koydu. Siyah-beyazlılar, 2022’den beri Monaco forması giyen 28 yaşındaki forvet için resmi görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Monaco'nun golcüsü Breel Embolo'yu kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı.


PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Fransız ekibi, 2022'den beri formasını giyen oyuncu için 15 milyon Euro talep ederken, Beşiktaş yönetimi 10 milyon Euro'luk teklifini resmen iletti.


28 yaşındaki forvetin transfer sürecinde ilerleme kaydedilirken, Embolo'nun Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.


BASEL'DE PARLADI



2014'te Basel'de gösterdiği performansla dikkat çeken Embolo, 2016'da Schalke'ye transfer oldu.


Sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan golcü 2019-2022 yılları arasında Mönchengladbach'ta forma giydi ve 22 gol kaydetti.


2022'de Monaco'ya geçen Embolo, geçtiğimiz sezon 19 lig maçında 6 gol attı.


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