Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA'dan dev gelir

UEFA geride bıraktığımız sezonun mali rapor detaylarını paylaştı. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in kasasına koyduğu rakam belli oldu.
UEFA, 2024-2025 sezonuna ait mali raporları paylaştı. Paylaşılan raporda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA'dan elde ettiği gelirler de belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nden 4 milyon 29 bin euro gelir elde eden Galatasaray, Avrupa Ligi'nden de 14 milyon 83 bin euro kazandı.
NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarından toplamda 18 milyon 373 bin euro kazanarak 2024-2025 sezonunda UEFA'dan en çok gelir elde eden Türk takımı oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nden elde ettiği gelir 15 milyon 682 bin euro olarak gerçekleşti.
Aynı ligdeki Beşiktaş 10 milyon 712 bin Euro almaya hak kazandı.
UEFA Konferans Ligi’nde boy gösteren RAMS Başakşehir ise 6 milyon 913 bin euro gelir elde etti.