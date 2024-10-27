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Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı: Sandalyeler havada uçuştu

Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı: Sandalyeler havada uçuştu

11:3727/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin salona giriş yapmasının ardından bir kısım üyeler arasında kavga çıktı. Kongrede yaşananlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Kulübü'nde 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor.


Siyah-beyazlı kulübün kongresinde genel kurul divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi. Kongrede faaliyet ve denetim raporlarının üyelere aktarılmasından sonra görüşmeler başladı.

Eski başkan Ahmet Nur Çebi salona giriş yaptığı esnada üyelerin bir kısmı tepki gösterdi.

Sonrasın üyeler arasında gerginlik yaşandı ve kavga çıktı.

İşte yaşanan o anlar.

#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Beşiktaş Mali ve İdari Genel Kurulu

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