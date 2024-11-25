Beşiktaş havlu attı: Çöküş devam ediyor

Hollandalı teknik adamın karşılaşmalarda oyuncu değişiklik hakkını tam olarak kullanmaması da dikkat çeken bir hareket. Galatasaray maçında mağlup durumda olmasına rağmen sadece 3 oyuncu değiştiren Van Bronchorst, Kasımpaşa maçında 2'si son 10 dakika olmak üzere 4 değişiklik yaptı. 0-0 biten Başakşehir maçında yapılan değişiklik sayısı yine 3'ken, dün akşam Göztepe'nin önde olduğu maçta yapılan değişiklik sayısı sadece 2'de kaldı.