Beşiktaş için çarpıcı iddia! Fenerbahçe'nin eski hocası mı geliyor?

Curaçao Yardımcı Antrenörü Cor Pot'tan, Türk futbol kamuoyunu yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalar geldi. Pot, meslektaşı Dick Advocaat'ın emeklilik planlarından vazgeçtiğini ve Beşiktaş'ın kapısını yeniden çalabileceğini öne sürdü.
Curaçao'yu 2026 Dünya Kupası'na taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Dick Advocaat için yakın çevresinden sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Curaçao Milli Takımı Yardımcı Antrenörü olan ve Advocaat'ın kariyerini yakından takip eden Cor Pot, yaptığı açıklamalarla futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.
Pot, Advocaat'ın daha önce dile getirdiği emeklilik düşüncelerini artık rafa kaldırdığını belirtti. Uzun yıllardır Avrupa ve dünya futbolunda önemli kulüplerde görev alan Advocaat, enerjisi ve hırsıyla tanınan bir teknik adam olarak biliniyor.
Beşiktaş iddiası
Cor Pot'un açıklamalarının en dikkat çekici kısmı, Beşiktaş ile ilgili yorumları oldu. Pot, siyah-beyazlı kulübün geçmişte de Advocaat'ın kapısını çaldığını ancak o dönemde son anda Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in göreve getirildiğini hatırlattı.
Pot, "Onunla ilgili hiçbir şey kesin değildir, belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce geldiler zaten. Ama son anda Solskjaer geldi. Hiçbir şey kesin değildir, belki tekrar dönerler." sözleriyle, tecrübeli teknik adamın yeniden İstanbul'a dönme ihtimalinin açık olduğunu vurguladı.
Dick Advocaat, Türk futbolseverler için yabancı bir isim değil. Hollandalı çalıştırıcı daha önce Fenerbahçe'de görev almıştı.