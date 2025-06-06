Beşiktaş tarihinde böyle kıyım görülmedi: 11 futbolcu yolcu!

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi büyük bir kadro revizyonu yaşanıyor. Trendyol Süper Lig’de 2024-25 sezonunu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in önderliğinde 2025-26 sezonu için radikal kararlar alıyor. Norveçli çalıştırıcı, yönetime sunduğu raporda, kiralık olarak forma giyen ve mevcut kadroda yer alan toplam 11 futbolcunun gelecek sezon planlarında olmadığını açıkça ifade etti.

1 /6 Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında "Bizimle aynı hedefe baş koymayan kişilerle vedalaşacağız" demişti. Siyah-beyazlılarda ilk yolcular belli oldu.

2 /6 Hürriyet'te yer alan habere göre, Solskjaer sezonu ara dönem de dahil olmak üzere başka takımlarda kiralık geçiren hiçbir futbolcuyu kadroda düşünmüyor.



3 /6 Norveçli çalıştırıcının yeni sezon planlarında Al Musrati, Jackson Muleka, Jean Onana, Demir Ege Tıknaz, Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl, Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Can Keleş ve Azad Demir yer almıyor.

4 /6 Solskajer'in tecrübeli, dinamik ve koşan bir takım oluşturmak istediği, bu nedenle bu profillere uymayan futbolcularla vedalaşılacağı belirtildi.



5 /6 Beşiktaş'ta satın alma opsiyonuyla kiralanan isimler arasında sadece Jackson Muleka'nın opsiyonu devreye girdi.