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Beşiktaş'a şampiyon kaleci! 3 yılda tam 7 kupa kazandı

Beşiktaş'a şampiyon kaleci! 3 yılda tam 7 kupa kazandı

10:0413/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, kaleye takviye arayışında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların istediği kaleci, kazandığı kupalarla dikkat çekiyor.

Transfer çalışmaları kapsamında kaleci takviyesi yapacak Beşiktaş'ta Flamengo'nun 1 numarası Agustin Rossi'nin ismi yeniden gündeme geldi. Ocak ayından bu yana siyah-beyazlıların yakından takip ettiği Arjantinli kaleci için temasların başlayacağı bildirildi.

Fotomaç'ın Brezilya basınından aktardığı haberde, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki file bekçisini uzun zamandır takip ettiği ve yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde sona erecek Rossi'nin Avrupa'da oynamaya sıcak bakabileceği aktarıldı.

RIVER PLATE DE İSTİYOR


Brezilya Serie A'nın en iyi kalecileri arasında yer alan ve piyasa değeri 10 milyon euro gösterilen Agustin Rossi, 2023'ten beri Flamengo'da forma giyiyor. İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli file bekçisi, 2026 yılında şu ana kadar 31 resmi maçta süre aldı. Flamengo'nun 1 numarası olan Rossi'yi ülkesi Arjantin'den River Plate de izliyor.

River Plate'in de yakın bir zaman içerisinde deneyimli eldivene teklif götüreceği kaydedildi. Başarılı kalecinin önünde Avrupa ya da ülkesine dönme seçeneğinin olduğu dile getirildi. Flamengo'nun ise Rossi'yi tutmak istediği vurgulandı.

FLAMENGO'DA 7 KUPA ALDI


Agustin Rossi, Flamengo kariyerinde tarihi başarılara imza attı. Brezilya ekibiyle tam 7 kupa kazanan Arjantinli kaleci önemli şampiyonluklar kazandı.

Güney Amerika'da kulüpler bazındaki en büyük kupa olan Copa Libertadores'i kaldıran Rossi, aynı sezon turnuvanın da en iyi kalecisi seçilmişti.

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