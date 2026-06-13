Beşiktaş'a şampiyon kaleci! 3 yılda tam 7 kupa kazandı

RIVER PLATE DE İSTİYOR





Brezilya Serie A'nın en iyi kalecileri arasında yer alan ve piyasa değeri 10 milyon euro gösterilen Agustin Rossi, 2023'ten beri Flamengo'da forma giyiyor. İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli file bekçisi, 2026 yılında şu ana kadar 31 resmi maçta süre aldı. Flamengo'nun 1 numarası olan Rossi'yi ülkesi Arjantin'den River Plate de izliyor.