Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar bu akşam saat 23.00’de deplasmanda Twente’ye konuk olacak. Müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek. Peki, Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Twente - Beşiktaş canlı HD izleme ekranı…
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Twente Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00’de başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta güçlük çekti.
UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile oynadığı iki maçta kalesinde 4 gol gördü.
Adını lig aşamasına yazdıran ve 2 mağlubiyetle başlayan "Kara kartal" oynadığı 7 karşılaşmada 10 attı. Siyah-beyazlılar, söz konusu 7 mücadelede 14 de gol yedi.
Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada toplam 18 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, rakiplerinin de aynı sayıda golüne ise engel olamadı.
Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemediği tek müsabaka, deplasmanda 1-0 kazanılan Lyon maçı olarak kayıtlara geçti.
BEŞİKTAŞ - TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Twente - Beşiktaş maçı TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - TWENTE CANLI HD İZLE
Beşiktaş - Twente maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.