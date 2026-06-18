Beşiktaş'ın yeni hocası Vincenzo Italiano tecrübeli ismi kadroda düşünmüyor

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncu ile yollar ayrılıyor.
Beşiktaş'ta Önder Özen'in futbol direktörlüğüne, Vincenzo Italiano'nun da teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından kadro planlaması şekillenmeye başladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İtalyan teknik adam, Gökhan Sazdağı'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'den 3 takımın ilgilendiği deneyimli sağ beke gelecek tekliflerde ayrılık için kolaylık sağlayacak.
Kayserispor'dan Eylül 2025'te 1,5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 18 maçta 1395 dakika süre buldu.