Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda rakipleri kim, hangi grupta yer aldı?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kura çekimi bugün gerçekleşti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Beşiktaş’ın rakipleri de belli oldu. Peki, Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda rakipleri kim, hangi grupta? Beşiktaş’ın ZTK maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

1 /8 Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kura çekimi TFF tarafından bugün gerçekleşti.



2 /8 A, B, C ve D grubu olmak üzere takımlar 4 gruba yerleşti.



3 /8 5. turdan gruplara kalan 20 takımın yanı sıra 4 büyükler bu turdan kura çekimine dahil oldu.



4 /8 Her grupta 6 takım yer aldı.



5 /8 BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA, RAKİPLERİ KİM?

Beşiktaş kura çekimi sonrasında D grubunda yer aldı. Rakipleri ise şu şekilde;



6 /8 > Sivasspor > Antalyaspor > Bodrum FK > Kocaelispor > Kırklarelispor



7 /8 Beşiktaş D Grubu'nda 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak.