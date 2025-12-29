Yeni Şafak
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı: Mert Günok ve Necip Uysal'ın ardından iki isme daha yol göründü

11:1129/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Beşiktaş'ta Mert Günok ve Necip Uysal’ın ardından iki futbolcu için daha ayrılık kararı alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda düşünmediğini oyuncuları yönetime bildirdi.

Beşiktaş, devre arasında kadro yapılanmasında kapsamlı bir değişime gidiyor.

Daha önce Mert Günok ve Necip Uysal’dan kendilerine kulüp bulmalarının istenmesinin ardından, siyah-beyazlı ekipte iki futbolcunun daha gözden çıkarıldığı bildirildi.

Sporx’in aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadroda düşünmediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Bu rapor doğrultusunda Jonas Svensson ve David Jurasek ile yolların ayrılması yönünde karar alındı.

Ocak 2024’te Adana Demirspor’dan Beşiktaş’a transfer edilen Jonas Svensson, bu sezon siyah-beyazlı formayla 10 resmi maça çıktı. Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 asist üretti.

Sezon başında Benfica’dan satın ama opsiyonuyla kiralanan David Jurasek ise Beşiktaş formasıyla 17 maçta görev aldı. Çek futbolcu, bu süreçte gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

