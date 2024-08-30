Beşiktaş’ta beklenmeyen ayrılık: Yıldız futbolcu transfer oluyor!

Süper Lig’e yaz transfer sezonunda yaptığı takviyelerle damga vuran Beşiktaş’ta yıldız futbolcu ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Gambiyalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor. 31 yaşındaki ismin iddialara göre Yunanistan’dan talipleri bulunuyor. Detaylar haberimizde.

1 / 13 Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Omar Colley ile yollar ayrılıyor.

2 / 13 Omar Colley'in bugün Beşiktaş ile yollarının resmi olarak ayrılması bekleniyor.



3 / 13 Geçtiğimiz günlerde Gambiyalı savunmacının siyah beyazlılardan ayrılarak Yunanistan ekibi PAOK'a transfer olacağı edilmişti.



4 / 13 2022-2023 sezonunu devre arasında Sampdoria'dan transfer olan 31 yaşındaki Omar Colley, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 7 gol kaydetmişti.



5 / 13 Oyuncunun güncel piyasada değeri ise 3.5 milyon euro.



6 / 13 Omar Colley hangi takımlarda oynadı?

İşte kariyeri boyunca oynadığı takımların bir listesi:



7 / 13 Real de Banjul: Colley, profesyonel futbol kariyerine Gambiya ekibi Real de Banjul'da başlamıştır.

8 / 13 KuPS: Daha sonra Finlandiya ekibi KuPS'a transfer olmuştur.

9 / 13 Djurgårdens IF: İsveç ekibi Djurgårdens IF'de forma giymiştir.

10 / 13 Djurgårdens IF: İsveç ekibi Djurgårdens IF'de forma giymiştir.

11 / 13 KRC Genk: Belçika ekibi KRC Genk'te oynamıştır.

12 / 13 Sampdoria: İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da uzun yıllar top koşmuştur.