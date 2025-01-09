Beşiktaş'ta herkesi şaşırtan teknik direktör gelişmesi

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme şaşırtan bir isim geldi. Başkan Serdal Adalı'nın bu teknik adam üzerinde çalışma başlattığı aktarıldı.
Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı, takımı emanet edeceği teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Sergen Yalçın, ailevi sebeplerden dolayı siyah-beyazlı takımın teklini geri çevirmişti.
Beşiktaş yönetimi, Alman teknik adam Niko Kovac için girişimlerini sürdürürken gündeme sürpriz bir isim daha geldi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Serdal Adalı ile görüştüğünü belirten gazeteci İsmail Küçükkaya, siyah-beyazlıların İtalyan teknik adam için nabız yokladığını ifade etti.
Küçükkaya, Adalı'nın "Biri Alman olmak üzere iki büyük teknik adamla konuşuyorum. Her hoca kendi kurduğu takımı yönetmek ister, kolay değil. Montella üzerine de konuşuyorum. Futbolda, basketbolda böyle modeller vardır. Uygun olursa, bütün taraflar anlaşırsa Montella'yı hem milli takımı çalıştırmaya hem Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya ikna edebilirim" dediğini aktardı.