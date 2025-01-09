Beşiktaş'ta herkesi şaşırtan teknik direktör gelişmesi

Küçükkaya, Adalı'nın "Biri Alman olmak üzere iki büyük teknik adamla konuşuyorum. Her hoca kendi kurduğu takımı yönetmek ister, kolay değil. Montella üzerine de konuşuyorum. Futbolda, basketbolda böyle modeller vardır. Uygun olursa, bütün taraflar anlaşırsa Montella'yı hem milli takımı çalıştırmaya hem Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya ikna edebilirim" dediğini aktardı.