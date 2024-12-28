Beşiktaş'ta Immobile endişesi! Takımdan ayrılabilir

Siyah-beyazlı ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, iyi bir teklif gelmesi halinde Süper Lig macerasını noktalayıp devre arası Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. Bu arada, İtalyan yıldızın da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.