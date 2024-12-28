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Beşiktaş'ta Immobile endişesi! Takımdan ayrılabilir

Beşiktaş'ta Immobile endişesi! Takımdan ayrılabilir

11:4928/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
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Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta, transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın İtalyan golcüsü Ciro Immobile için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Ciro Immobile için sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre özellikle Suudi Arabistan'dan, yıldız isme tekliflerin olduğu öne sürüldü. 

İtalyan santrforu kadrosuna katmak isteyen Arabistan ekipleri, nabız yoklamaya başlarken, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalabilirler.

Siyah-beyazlı ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, iyi bir teklif gelmesi halinde Süper Lig macerasını noktalayıp devre arası Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. Bu arada, İtalyan yıldızın da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

Transfer döneminde Al Shabab ve Al Wehda'dan gelen teklifleri reddeden Ciro Immobile için Suudi Arabistan ekipleri yine devreye girdi. 34 yaşındaki İtalyan oyuncunun Beşiktaş macerası kısa sürecek gibi görünüyor.

Sezon başında Lazio'dan 2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle takıma katılan ve Beşiktaş'ta iyi bir başlangıç yapan Immobile, ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 5'i penaltıdan 9 gole imza attı.

Immobile, Beşiktaş formasıyla toplamda 20 maçta boy gösterdi. İtalyan golcü, bu maçlarda takımına 13 gollük bir katkı sağladı.

#Beşiktaş
#Ciro İmmobile
#Transfer

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