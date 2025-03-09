Beşiktaş'ta kadroya alınmayacak iki isim belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi siyah-beyazlılarda kadro dışı kalacak iki yabancı oyuncu belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu maç öncesi teknik direktör Solskjaer, yabancı sınırına takılacak iki ismi belirledi.
Beşiktaş'ın stoperi Gabriel Paulista, 28 Kasım 2024'te oynanan Maccabi Tel Aviv maçında yaşadığı sakatlığı atlattı ve takımla çalışmalara başladı.
Brezilyalı stoperin aylar sonra oynayabilecek duruma gelmesiyle siyah beyazlı takımdaki 14 yabancı için forma savaşı başlamış oldu. Kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta 2 lejyoner tribüne çıkacak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Solskjaer'in Gabriel Paulista ve Elan Ricardo'yu tribüne göndermesi bekleniyor.
Beşiktaş'a ara transfer döneminde imza atan Ricardo henüz oynama şansı bulamadı. Paulista ise 16 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.