Beşiktaş'ta kadroya alınmayacak iki isim belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi siyah-beyazlılarda kadro dışı kalacak iki yabancı oyuncu belli oldu. İşte detaylar...

1 /5 Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu maç öncesi teknik direktör Solskjaer, yabancı sınırına takılacak iki ismi belirledi.

2 /5 Beşiktaş'ın stoperi Gabriel Paulista, 28 Kasım 2024'te oynanan Maccabi Tel Aviv maçında yaşadığı sakatlığı atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

3 /5 Brezilyalı stoperin aylar sonra oynayabilecek duruma gelmesiyle siyah beyazlı takımdaki 14 yabancı için forma savaşı başlamış oldu. Kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta 2 lejyoner tribüne çıkacak.

4 /5 Sabah Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Solskjaer'in Gabriel Paulista ve Elan Ricardo'yu tribüne göndermesi bekleniyor.