Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gider gitmez yılın sürprizi: O Türk hoca önerildi!

09:40 19/05/2026, Salı
Beşiktaş'ta tarihi istifanın ardından yeni hoca bilmecesi dev bir krize dönüştü. Başkan Serdal Adalı, Lucescu ve Bundesliga'nın dev isimleriyle yabancı hoca harekatı başlatırken, yönetim kurulu masaya herkesi şoke eden yerli bir hocayı koydu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi kapandı. Başkan Serdal Adalı ayrılık kararı sonrası tüm yöneticilerle toplantı gerçekleştirirken yeni teknik direktör adayları masaya yatırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı yabancı bir teknik direktörle çalışmak istiyor. Adalı'nın bu doğrultuda adaylarının PAOK'tan Razvan Lucescu, Crystal Palace'tan ayrılacak olan Oliver Glasner ve Frankfurt'tan Dino Toppmöller olduğu iddia edildi.


Yönetimin çoğunluğunun ise yerli hocadan yana oldukları ve Serdal Adalı'ya bunu bildirerek Arda Turan'ı işaret ettikleri belirtiliyor.

Shakhtar Donetsk'i bu sezon ligde şampiyonluğa ulaştıran Turan, Konferans Ligi'nde de takımını yarı finale kadar getirmişti.


Turan'ın bu başarılarının siyah-beyazlı yönetimin iştahını kabarttığı aktarıldı. Yeni hoca için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğuna kimi oturtacağı merakla bekleniyor.


