Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gider gitmez yılın sürprizi: O Türk hoca önerildi!

Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı yabancı bir teknik direktörle çalışmak istiyor. Adalı'nın bu doğrultuda adaylarının PAOK'tan Razvan Lucescu, Crystal Palace'tan ayrılacak olan Oliver Glasner ve Frankfurt'tan Dino Toppmöller olduğu iddia edildi.



