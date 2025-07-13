Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi

Son olarak Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız futbolcu için harekete geçti.

1 /6 Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'yü açıklayan Beşiktaş, sağ bek bölgesi için de Kyle Walker-Peters ile anlaştı.

2 /6 Bu transferlerin ardından siyah-beyazlıların gündemine yıldız bir isim daha geldi.

3 /6 A Spor'un haberine göre Beşiktaş, sol kanat bölgesi için Jadon Sancho'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Manchester United forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu bildirildi.

4 /6 İngiliz yıldızın ekonomik anlamda şartlarının yüksek olduğu ancak Beşiktaş'ın bu transfer için maddi imkanlarını zorlayacağı kaydedildi.

5 /6 Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Sancho'nun, İngiliz deviyle olan kontratı 2026'da sona erecek.