Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi

Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi

16:5513/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Son olarak Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız futbolcu için harekete geçti.

Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'yü açıklayan Beşiktaş, sağ bek bölgesi için de Kyle Walker-Peters ile anlaştı. 

Bu transferlerin ardından siyah-beyazlıların gündemine yıldız bir isim daha geldi.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, sol kanat bölgesi için Jadon Sancho'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Manchester United forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu bildirildi.

İngiliz yıldızın ekonomik anlamda şartlarının yüksek olduğu ancak Beşiktaş'ın bu transfer için maddi imkanlarını zorlayacağı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Sancho'nun, İngiliz deviyle olan kontratı 2026'da sona erecek.

Fenerbahçe'nin de listesinde olan Sancho'ya İtalya Serie A'dan da taliplerin olduğu belirtiliyor.

#Beşiktaş
#Jadon Sancho
#Manchester United
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav yerleri belli oldu mu? MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihi