Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi

Son olarak Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız futbolcu için harekete geçti.
Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'yü açıklayan Beşiktaş, sağ bek bölgesi için de Kyle Walker-Peters ile anlaştı.
Bu transferlerin ardından siyah-beyazlıların gündemine yıldız bir isim daha geldi.
A Spor'un haberine göre Beşiktaş, sol kanat bölgesi için Jadon Sancho'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Manchester United forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu bildirildi.
İngiliz yıldızın ekonomik anlamda şartlarının yüksek olduğu ancak Beşiktaş'ın bu transfer için maddi imkanlarını zorlayacağı kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Sancho'nun, İngiliz deviyle olan kontratı 2026'da sona erecek.
Fenerbahçe'nin de listesinde olan Sancho'ya İtalya Serie A'dan da taliplerin olduğu belirtiliyor.