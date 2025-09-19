Beşiktaş'tan Göztepe maçına saatler kala çarpıcı paylaşım

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı kulüp bu mücadele öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bu gönderiye Göztepe'den de yanıt geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılacak.
Siyah-beyazlılar, İzmir deplasmanındaki kritik maç öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş paylaşımında, VAR hakemine ithafen "Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlılar ayrıca paylaşımında geçtiğimiz sezonlardan farklı kareler ekledi.
İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı
Göztepe ise bu paylaşıma, "Bizce de" yazarak yanıt verdi.