Beşiktaş'tan Göztepe maçına saatler kala çarpıcı paylaşım

17:1419/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı kulüp bu mücadele öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bu gönderiye Göztepe'den de yanıt geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılacak.

Siyah-beyazlılar, İzmir deplasmanındaki kritik maç öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş paylaşımında, VAR hakemine ithafen "Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar ayrıca paylaşımında geçtiğimiz sezonlardan farklı kareler ekledi.

İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı

Göztepe ise bu paylaşıma, "Bizce de" yazarak yanıt verdi.

#Beşiktaş
#Göztepe
#Futbol
