Beşiktaş'tan Göztepe maçına saatler kala çarpıcı paylaşım

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı kulüp bu mücadele öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bu gönderiye Göztepe'den de yanıt geldi.

1 /6 Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılacak.

2 /6 Siyah-beyazlılar, İzmir deplasmanındaki kritik maç öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

3 /6 Beşiktaş paylaşımında, VAR hakemine ithafen "Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin" ifadelerini kullandı.

4 /6 Siyah-beyazlılar ayrıca paylaşımında geçtiğimiz sezonlardan farklı kareler ekledi.

5 /6 İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı