Beşiktaş’tan Premier Lig atağı: Guedes için 7 milyon euro!

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar gözünü Premier Lig’e dikti. Kartal Wolverhampton Wanderers’ın 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gonçalo Guedes için resmi temaslara başladı.
Beşiktaş hücum hattını genişletmek için Wolverhampton'ın kapısını çaldı.
Siyah-beyazlıların hedefindeki isim sol kanatta görev yapan Gonçalo Guedes.
28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2 sene daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli ise 11 milyon euro.
Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sıklıkla kullandığı bir isim olan Guedes için Beşiktaşlı yöneticiler yoğun çaba harcıyor.
Beşiktaş'ın önceliği transferin bonservis bedelini düşürmek.
Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada forma giydi. 5 gol kaydetti ve 5 de asist yaptı.