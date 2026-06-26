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Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Eski Fenerbahçeli gündeme

Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Eski Fenerbahçeli gündeme

14:3126/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı'nın ardından daha önce Fenerbahçe altyapısında forma giyen genç oyuncuyu da gündemine aldı.

Yerli oyuncu kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı.

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız ekibi Clermont ile yürütülen görüşmelerde sona geldi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yerli hamleleri bununla da sınırlı kalmadı. Siyah-beyazlı yönetim, Serie B ekibi Pisa'da forma giyen İsak Vural'ı da transfer listesine ekledi.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübünden bilgi talep edilirken, transfer şartlarının değerlendirildiği öğrenildi.

İsak Vural, dört yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün U19 takımında 16 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ancak İsak Vural, Fenerbahçe A Takımı'nda resmi bir karşılaşmada forma giyme şansı bulamamıştı. 

#Beşiktaş
#İsak Vural
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