Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Eski Fenerbahçeli gündeme

İsak Vural, dört yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün U19 takımında 16 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ancak İsak Vural, Fenerbahçe A Takımı'nda resmi bir karşılaşmada forma giyme şansı bulamamıştı.