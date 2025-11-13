Yeni Şafak
Beşiktaş'tan yeni Cengiz Ünder kararı

12:0013/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen Cengiz Ünder için Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder için Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma şansı verdikten sonra performansı yükselişe geçen Cengiz Ünder'i takımda tutmak için çalışmalar başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; başkan Serdal Adalı, Cengiz Ünder'in 6 milyon euroluk opsiyonunu düşürmek için Fenerbahçe ile pazarlıklara başladı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu da siyah-beyazlı ekipte yola devam etmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta 8 karşılaşmada forma giyen Ünder, 3 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

#Cengiz Ünder
#Beşiktaş
#Transfer
#Fenerbahçe
