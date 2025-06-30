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Beşiktaş'tan yılın transferi: Jose Mourinho'nun gözdesiyle anlaşma sağlandı

Beşiktaş'tan yılın transferi: Jose Mourinho'nun gözdesiyle anlaşma sağlandı

Haber Merkezi
09:5330/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan önemli bir hamle geldi. Siyah beyazlıların bu hamlesi taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah beyazlı takım güçlü bir kadro kurarak, gelecek sezon adından sıkça söz ettirmek istiyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlıların yıldız oyuncuyla anlaştığı haberi taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş, Roma forması giyen 27 yaşındaki Tammy Abraham ile anlaşmaya vardı.

Oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Tammy Abraham, Jose Mourinho'nun Roma dönemindeki ilk transferlerinden birisiydi.

2021 yılında Roma'da göreve başlayan Mourinho, 41 milyon euro bonservis ücreti karşığında Tammy Abraham'ı Chelsea'den Roma'ya getirmişti.

Geride bıraktığımız sezonu ise Milan'da kiralık olarak geçiren Abraham, 45 maçta 10 gol ve 7 asistle oynadı.

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