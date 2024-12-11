Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Ligde 6 puanla 22. sırada yer alan siyah-beyazlılar kritik deplasmana mutlak galibiyet parolası ile gidiyor. Norveç temsilcileriyle 12 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /15 Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Bodo/Glimt’e konuk oluyor.



2 /15 Siyah-beyazlılar, Avrupa'da 250. maçına çıkacak.



3 /15 Kartal, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı.



4 /15 Avrupa arenasında 333 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 380 gol gördü.

5 /15 Beşiktaş, Norveç temsilcileriyle 12 kez karşı karşıya geldi.

6 /15 Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Norveç ekipleri Rosenborg, Valerenga, Tromso, Sarpsborg ve Bodo/Glimt ile mücadele etti.



7 /15 Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı.



8 /15 Söz konusu maçlarda 19 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise yine 19 gol gördü.

9 /15 Siyah-beyazlı ekip, Bodo/Glimt'le 5. kez karşı karşıya gelecek.



10 /15 Norveç ekibiyle daha önce 4 defa karşılaşan Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibiyle ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.

11 /15 İki takım geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta eşleşti ve Bodo/Glimt, Norveç ve Türkiye'deki maçlarda sevinerek ayrılan taraf oldu.



12 /15 Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.



13 /15 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

14 /15 "Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

