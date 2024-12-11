Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Ligde 6 puanla 22. sırada yer alan siyah-beyazlılar kritik deplasmana mutlak galibiyet parolası ile gidiyor. Norveç temsilcileriyle 12 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Bodo/Glimt’e konuk oluyor.
Siyah-beyazlılar, Avrupa'da 250. maçına çıkacak.
Kartal, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı.
Avrupa arenasında 333 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 380 gol gördü.
Beşiktaş, Norveç temsilcileriyle 12 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Norveç ekipleri Rosenborg, Valerenga, Tromso, Sarpsborg ve Bodo/Glimt ile mücadele etti.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı.
Söz konusu maçlarda 19 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise yine 19 gol gördü.
Siyah-beyazlı ekip, Bodo/Glimt'le 5. kez karşı karşıya gelecek.
Norveç ekibiyle daha önce 4 defa karşılaşan Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibiyle ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.
İki takım geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta eşleşti ve Bodo/Glimt, Norveç ve Türkiye'deki maçlarda sevinerek ayrılan taraf oldu.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.
"Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 12 Aralık Perşembe saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.