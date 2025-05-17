Bonservisi 25 milyon dolardı! Los Angeles Cengiz Ünder'le ilgili kararını verdi

Fenerbahçe'nin devre arasında Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, yeni takımında iyi bir başlangıç yapmıştı. ABD temsilcisi, milli futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
Jose Mourinho döneminde Fenerbahçe'de istediği süreyi bulamayan Cengiz Ünder, ara transferde Los Angeles FC'ye kiralanmıştı.
Milli futbolcu ABD ekibinin son olarak Seattle Sounders'ı 4-0 mağlup ettiği maçta açılış golünü atan isim oldu.
Kısa süredeki performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder'in bonservisini Los Angeles FC'nin almak istediği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunda indirime gidilmesini talep etti.
Fenerbahçe'nin ise ayrılığa soğuk bakmadığı ve pazarlık kapısını açık tuttuğu vurgulandı.
Cengiz Ünder, Los Angeles FC formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.