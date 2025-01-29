Ara transferde çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Monaco’da forma giyen santrafor oyuncusu Breel Embolo’yu gündemine aldı. Bu sezon 26 maçta görev alan Kamerun asıllı İsveçli golcü 5 gol 5 asistlik performans sergiledi. Peki, Breel Embolo kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi.
L'Equipe'nin haberine göre; Monaco'nun Kamerun asıllı İsviçreli forvet oyuncusu Breel Embolo ile ilgilenen kulüper arasında Galatasaray da yer alıyor.
Haberin detayında, İngiltere, İtalya, Suudi Arabistan ve Türkiye'den yıldız futbolcuya taliplerin olduğu ve Türkiye'den Galatasaray'ın Embolo'yu kadrosuna katmak için uğraş verdiği ifade edildi.
Teknik direktörlüğünü Cesc Fabregas'ın yaptığı Serie A ekibi Como'nun, birkaç gün önce Breel Embolo'nun durumu ile ilgili kulübü Monaco'dan bilgi istendiği ancak İtalyan ekibinin oyuncunun taleplerini karşılaşmaya hazır olmadığı için transferin gerçekleşmediği de haberde yazıldı.
27 yaşındaki forvet oyuncusu ile ilgilenen kulüpler arasında Tottenham'ın da adı geçiyor.
Bu sezon Monaco forması ile 16 lig maçına çıkan Embolo, 4 gol - 2 asistlik performans sergiledi.
Breel Embolo kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Breel Donald Embolo, 14 Şubat 1997'de Kamerun'un Yaoundé şehrinde doğmuş ve İsviçre vatandaşı olan profesyonel bir futbolcudur. 27 yaşındadır.
Embolo, forvet pozisyonunda oynar ve kariyeri boyunca çeşitli kulüplerde forma giymiştir:
FC Basel (2014-2016): Profesyonel kariyerine Basel'de başladı ve burada üç sezon oynadı. Burada İsviçre Süper Ligi'ni üç kez kazandı.
Schalke 04 (2016-2019): Basel'den 20 milyon Euro karşılığında Schalke 04'e transfer oldu. Ancak, burada bir sakatlık geçirdi ve neredeyse bir yıl boyunca forma giyemedi.
Borussia Mönchengladbach (2019-2022): Schalke'den sonra Mönchengladbach'a geçti ve burada da forvet olarak oynadı.
AS Monaco (2022'den günümüze): Temmuz 2022'de Monaco'ya transfer oldu ve hâlâ bu kulüpte oynamaktadır.