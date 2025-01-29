Breel Embolo kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Teknik direktörlüğünü Cesc Fabregas'ın yaptığı Serie A ekibi Como'nun, birkaç gün önce Breel Embolo'nun durumu ile ilgili kulübü Monaco'dan bilgi istendiği ancak İtalyan ekibinin oyuncunun taleplerini karşılaşmaya hazır olmadığı için transferin gerçekleşmediği de haberde yazıldı.