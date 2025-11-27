Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Breidablik - Samsunspor maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak.



2 /7 Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ve Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.



3 /7 Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla averajla lider konumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor.



4 /7 Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.



5 /7 Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.



6 /7 Breidablik - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Maç saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

