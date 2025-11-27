Breidablik - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik’e konuk olacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Samsunspor, Breidablik deplasmanında önemli eksikler verecek. Kadro bildiriminden sonra takıma katılan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, UEFA kuralları gereği bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka’nın yanı sıra PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel de Malta temsilcisine karşı sahada olamayacak. Karadeniz ekibi, kritik mücadelede en az 6 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Breidablik - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik'le karşılaşıyor.



BREİDABLİK - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'da başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.



SAMSUNSPOR'DA KİMLER EKSİK? Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.





4 /11 Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.

HEDEF LİDERLİĞİ SÜRDÜRMEK Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.



İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.



Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev ve Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.



Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla averajla lider konumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor.



GOLCÜLER FORMUNDA Samsunspor'un Avrupa Kupaları'ndaki golleri, golcü oyuncuları Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Anthony Musaba ve Emre Kılınç'tan geldi.



Konferans Ligi'ndeki 3 karşılaşmada Musaba, Holse ve Mouandilmadji 2'şer gol atma başarısı gösterirken Emren Kılınç ise 1 gol atarak kırmızı-beyazlı takımın başarısında pay sahibi oldu.


