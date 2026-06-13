2026 FIFA Dünya Kupası’nda C Grubu'nun açılış mücadelesinde dünya futbolunun ekolü Brezilya ile son Dünya Kupası'nın peri masalını yazan Fas, Amerika Birleşik Devletleri'nde kozlarını paylaşıyor. New Jersey'deki dev stadyumda oynanacak bu karşılaşma cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı tüm dünyayı ekran başına kilitleyecek. Peki, Brezilya - Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir? İşte son detaylar...

1 /8 Brezilya - Fas maçı saat kaçta? Beş kez Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya, son yılların yükselen futbol ülkelerinden Fas ile kozlarını paylaşacak. ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanacak mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 01.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

2 /8 Brezilya, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetiminde 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermeyi hedefliyor. Vinicius Junior, Neymar ve Raphinha gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Sambacılar, turnuvanın en büyük favorileri arasında gösteriliyor.



3 /8 Fas ise 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek Afrika futbol tarihine geçmişti. Achraf Hakimi ve Brahim Diaz gibi önemli isimlere sahip Kuzey Afrika temsilcisi, son yıllardaki istikrarlı performansını 2026 Dünya Kupası'nda da sürdürmeyi amaçlıyor.



4 /8 Brezilya, Güney Amerika Elemeleri'nde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 28 puanla 5. sırada yer aldı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.



5 /8 Fas ise Afrika Elemeleri E Grubu'nda çıktığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanarak lider olarak turnuva biletini aldı.



6 /8 İki takım daha önce Dünya Kupası tarihinde bir kez karşı karşıya gelirken, Brezilya 1998 Dünya Kupası'ndaki mücadeleyi 3-0 kazanmıştı. Ancak son randevuda gülen taraf Fas oldu. Kuzey Afrika ekibi, 2023 yılında oynanan hazırlık maçında rakibini 2-1 mağlup etmişti.

7 /8 BREZİLYA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Brezilya - Fas maçı bu gece saat 01.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

