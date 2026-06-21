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Brezilyalı yıldızdan Galatasaraylıları heyecanlandıran beğeni

Brezilyalı yıldızdan Galatasaraylıları heyecanlandıran beğeni

09:4621/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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Galatasaray'ın orta saha adayları arasında gösterilen yıldız isim, sosyal medyada yaptığı bir hareketle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı futbolcunun "Come to Galatasaray" yorumunu beğenmesi transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray'ın orta saha transferi için gündemine aldığı öne sürülen Joao Gomes, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı.

Premier Lig'de küme düşen Wolverhampton'dan ayrılması beklenen 25 yaşındaki futbolcu, Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa yapılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.

Brezilyalı yıldızın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarlarını da heyecanlandırdı.

Joao Gomes'in söz konusu beğenisi, sarı-kırmızılı kulübe transfer olabileceği yönündeki iddiaları da güçlendirdi.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Joao Gomes'in adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle de anılıyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunu İspanyol devi Atletico Madrid'in de takip ettiği belirtiliyor.

Joao Gomes, futbola başladığı Flamengo'dan 18.7 milyon euro bonservis bedeliyle Wolverhampton'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde 130 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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