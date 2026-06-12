Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan nefes kesen açılış mücadelesinin ardından, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası ikinci gününde de hız kesmeden devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen tarihi turnuvada, bugün yani 12 Haziran Cuma günü gözler B Grubu'ndaki dev randevuya çevrildi. Peki, bu akşam hangi maçlar var? Dünya Kupası’nda bugün kim oynuyor, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte günün programı...

1 /5 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci günde de hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın açılış gününde oynanan karşılaşmaların ardından gözler, 12 Haziran Cuma günü sahne alacak takımlara çevrildi. Futbolseverleri gün boyunca birbirinden kritik mücadeleler bekliyor.



2 /5 ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, takımlar ilk maçlarından galibiyetle ayrılarak turnuvaya avantajlı başlamanın hesaplarını yapıyor.

3 /5 Futbolseverler ise gün boyunca oynanacak mücadelelerde Dünya Kupası heyecanını yaşamaya devam edecek.

4 /5 BUGÜN DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Dünya Kupası'nın ikinci gününde bu akşam B Grubu’nda ev sahibi Kanada, Bosna Hersek karşısında taraftarı önünde ilk sınavını verecek. Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak karşılaşma ve yayın bilgileri şöyle:

