BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? || Dünya Kupası’nda hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Haziran Çarşamba günün maç programı…

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası, Kuzey Amerika topraklarında tüm hızıyla esmeye devam ediyor! Turnuvanın en çok beklenen günlerinden biri olan 17 Haziran Çarşamba günü, K ve L gruplarında oynanacak rüya gibi 4 karşılaşmayla futbolseverleri uykusuz bırakacak. Bugün, dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ve Kansas City'de yaşadığı kasırga kabusunu atlatan Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere sahne alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası’nda bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz? İşte futbol tutkunlarının kaçırmaması gereken dev program…

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 17 Haziran Çarşamba günü K ve L gruplarında oynanacak dört önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

2 /6 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 17 HAZİRAN ÇARŞAMBA DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Günün en dikkat çeken mücadelesinde favoriler arasında gösterilen İngiltere, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Cristiano Ronaldo’lu Portekiz de Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkacak.



3 /6 Günün açılış karşılaşmasında K Grubu’nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti kozlarını paylaşacak. Mücadele Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak. Ardından futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada İngiltere ile Hırvatistan, saat 23.00’te karşı karşıya gelecek.



4 /6 Gece yarısının ardından Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam edecek. L Grubu’nda Gana ile Panama, 18 Haziran Perşembe günü saat 02.00’de sahaya çıkacak. Günün son maçında ise K Grubu’nda Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Türkiye saati ile 05.00’te başlayacak.

5 /6 Karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Dünya Kupası’nda gruplarına galibiyetle başlamak isteyen takımlar, ilk maçlardan üç puan çıkararak avantaj elde etmeyi hedefliyor.

