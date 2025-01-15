Burak Yılmaz: 2010-2011 şampiyonluğunu herkes biliyor

'Ben her şeyi tek başıma yaptım'

"Şunu söylemem lazım karşımda çok genç kardeşlerimi görüyorum, onlara şunu söylemek isterim. Hangi platformda olursanız olun 'çok başarıya ulaştım' derseniz yanılırsınız. Çok kötü bir iş yaparsanız da 'benden olmaz' diye de düşünmemenizi istiyorum. Hayat bir maraton, ben de çok defa futbolu bırakmayı düşündüm. Benim hiç abim, yol gösterenim olmadı. Ben her şeyi tek başıma yaptım. O yüzden de böyle güçlü bir karakter olup en tepede bırakabildim. Tepkiyle başarılı olabildim. Çoğu defa futbolu bırakmayı düşündüm ama yılmadım, hiçbir zaman vazgeçmedim. Şimdi de antrenörüm. Aynı kişiliğimi antrenörlük hayatıma da yansıtmak istiyorum."



