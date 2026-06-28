Bursaspor’dan Süper Lig ayarında çifte transfer bombası: Eski Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna kattı!

1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, son olarak Portekiz ekibi FC Alverca'da forma giyen, daha önce Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'da oynayan Brezilyalı Lincoln Henrique ile İngiltere Championship ekibi Stoke City'den, Chelsea altyapısında yetişen ve Trabzonspor forması da giyen Lewis Baker ile anlaşma sağladı.



