Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve cezalı var mı?

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray’ı konuk edecek. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Galatasaray cephesinde ise sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Rizespor'da sakatlığı bulunan Eray Korkmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Varesanovic ve Samet Akaydin, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grbic'in durumu maç saatinde belli olacak. Peki, Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçında sakat ve cezalı var mı, ilk 11’de kimler var? İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /13 Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk olacak.



2 /13 ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.



3 /13 Ligde çıktığı 22 müsabakada 19 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor.



4 /13 Haftaya 60 puanla zirvede giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



5 /13 Mavi-yeşilliler ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 27 puanla haftaya 11. sırada girdi.



6 /13 İki takım arasında sezonun 5. haftasında İstanbul'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar, 5-0 kazanmıştı.



7 /13 46. RANDEVU Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek.



8 /13 Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 45 lig maçından 31'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



9 /13 Sarı-kırmızılı ekibin 111 golüne, yeşil-mavililer 46 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan son maçı Galatasaray 5-0 kazandı.



10 /13 GALATASARAY YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 maçında mağlup olmadı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 22 müsabakada bileği bükülmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.



11 /13 GALATASARAY’DA CEZALILAR DÖNÜYOR Galatasaray'ın Adana Demirspor mücadelesinde cezalı olan 4 futbolcusu, Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuşacak.

Ligin 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart cezalarını çeken Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç futbolcu kart görmesi durumunda 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.



12 /13 GALATASARAY'DA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA SAKAT VE CEZALI VAR MI?

Rizespor'da sakatlığı bulunan Eray Korkmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Varesanovic ve Samet Akaydin, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grbic'in durumu maç saatinde belli olacak.

Galatasaray cephesinde ise sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Rizespor karşısında forma giyemeyecek.