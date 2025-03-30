Cengiz Ünder MLS'te siftah yaptı! İlk golünü attı | İZLE

Fenerbahçe'den MLS ekibi FC Los Angeles'a transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder, San Diego FC ile oynadıkları maçta ilk golünü attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, San Diego FC ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Mücadelede 3-0 geriye düşen Los Angeles FC'de Smolyakov, 43. dakikada farkı 1'e indirdi.
45+5. dakikada ise sahneye Cengiz Ünder çıktı. Milli futbolcu attığı golle takımı takımına maçı geri döndürmek için büyük umut verdi.
2. yarıda Los Angeles FC'de Igor Jesus 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Cengiz Ünder'in umut veren golüne rağmen Los Angeles FC maçta geri dönemedi ve mücadele San Diego FC'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Cengiz Ünder karşılaşmada attığı golle MLS'te ilk kez fileleri havalandırmış oldu.