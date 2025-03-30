Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Cengiz Ünder MLS'te siftah yaptı! İlk golünü attı | İZLE

Cengiz Ünder MLS'te siftah yaptı! İlk golünü attı | İZLE

12:3330/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'den MLS ekibi FC Los Angeles'a transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder, San Diego FC ile oynadıkları maçta ilk golünü attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, San Diego FC ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Mücadelede 3-0 geriye düşen Los Angeles FC'de Smolyakov, 43. dakikada farkı 1'e indirdi.

45+5. dakikada ise sahneye Cengiz Ünder çıktı. Milli futbolcu attığı golle takımı takımına maçı geri döndürmek için büyük umut verdi.

2. yarıda Los Angeles FC'de Igor Jesus 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Cengiz Ünder'in umut veren golüne rağmen Los Angeles FC maçta geri dönemedi ve mücadele San Diego FC'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Cengiz Ünder karşılaşmada attığı golle MLS'te ilk kez fileleri havalandırmış oldu.


CENGİZ ÜNDER'İN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

#Cengiz Ünder
#FC Los Angeles
#MLS

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda (30 Mart- 1 Nisan) Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri