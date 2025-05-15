Cengiz Ünder’den kaleciyi afallatan gol | VİDEO

Fenerbahçe’den MLS ekiplerinden Los Angeles FC’ye kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, Seattle Sounders’a karşı oynadıkları maçta ilginç bir gole imza attı. İşte golün videosu...

1 /7 MLS'te normal sezon maçında Los Angeles FC, sahasında Seattle Sounders'ı ağırladı. Los Angeles'ta maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder'in de gol attığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



2 /7 Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, mücadelede gol perdesini açan isim oldu.



3 /7 Maçın 26. dakikasında kornerden gelen top ceza sahası dışına sekti. Burada topla buluşan Cengiz Ünder direkt kaleyi düşündü ve şutunu çekti.



4 /7 Seattle kalecisi Andy Thomas üzerine gelen topun yere sekmesi sonucu kontrolü sağlayamadı ve topu ağlarında gördü.



5 /7 Büyük bir hataya imza atan Thomas uzun süre yerde kalarak golün üzüntüsünü yaşadı. Cengiz Ünder ise golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.



6 /7 Mücadelenin 66. dakikasında oyundan çıkan Cengiz Ünder, bu sezon Los Angeles FC formasıyla 13 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.