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Cengiz Ünder’den kaleciyi afallatan gol | VİDEO

Cengiz Ünder’den kaleciyi afallatan gol | VİDEO

10:4215/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’den MLS ekiplerinden Los Angeles FC’ye kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, Seattle Sounders’a karşı oynadıkları maçta ilginç bir gole imza attı. İşte golün videosu...

MLS'te normal sezon maçında Los Angeles FC, sahasında Seattle Sounders'ı ağırladı. Los Angeles'ta maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder'in de gol attığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.


Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, mücadelede gol perdesini açan isim oldu.


Maçın 26. dakikasında kornerden gelen top ceza sahası dışına sekti. Burada topla buluşan Cengiz Ünder direkt kaleyi düşündü ve şutunu çekti.


Seattle kalecisi Andy Thomas üzerine gelen topun yere sekmesi sonucu kontrolü sağlayamadı ve topu ağlarında gördü.


Büyük bir hataya imza atan Thomas uzun süre yerde kalarak golün üzüntüsünü yaşadı. Cengiz Ünder ise golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.


Mücadelenin 66. dakikasında oyundan çıkan Cengiz Ünder, bu sezon Los Angeles FC formasıyla 13 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.


CENGİZ ÜNDER GOL

Cengiz Ünder'in attığı golü izlemek için TIKLAYIN.


#Cengiz Ünder
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