Chiellini'den Galatasaraylı futbolcuya övgü: Bizi o bitirdi

10:1828/02/2026, Cumartesi
Galatasaray’ın Juventus’u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldiği eşleşmede yıldızlaşan sarı-kırmızılı futbolcu, performansıyla rakip cephesinden de övgü aldı.

Sarı-kırmızılıların milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Juventus’a karşı oynanan iki maçta ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

İtalyan kulübünün yöneticilerinden Giorgio Chiellini’nin de genç futbolcuya hayran kaldığı belirtildi.

Gazeteci Serhan Türk’ün A Spor yayınında aktardığı bilgiye göre Chiellini’nin Galatasaraylı yöneticilere, “Barış Alper bizi bitirdi” dediği öne sürüldü.

25 yaşındaki futbolcu, Juventus karşılaşmasında fileleri havalandırarak Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Barış, 119. dakikada ağları sarsarak Devler Ligi’nde ilk gol sevincini yaşadı.

Ayrıca 105+1. dakikada Victor Osimhen’in golünde asist yapan milli oyuncu, Galatasaray formasıyla turnuvanın grup ve sonrası turlarında bir maçta hem gol hem asist üreten ilk Türk futbolcu oldu.

Juventus maçıyla birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 9 gole ve 11 asiste ulaşan Barış Alper Yılmaz, bir gol daha atması halinde kariyerinde ilk kez hem gol hem asistte çift haneye çıkacak.

