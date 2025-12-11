City yenilgisi sonrası kritik karar! Real Madrid'de Xabi Alonso'nun koltuğu için son dakika gelişmesi

Manchester City maçında takımının tek golünü atan ve maç içerisinde Xabi Alonso'ya sarılmasıyla dikkat çeken Rodrygo, "Xabi'ye sarıldım çünkü onun için de zor bir dönem olduğunu biliyorum ve teknik direktörümüze destek olduğumu göstermek istedim. Xabi Alonso'nun arkasındayız, onu destekliyoruz." dedi.



