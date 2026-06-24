Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu: Messi için sorulan o soruya flaş yanıt!

“EMEKLİ OLMUŞUM GİBİ BİR HAVA YARATILDI”

Yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Ronaldo, "Bana emekli olmamı söylediler ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız. Çalışana Tanrı yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum." dedi.



