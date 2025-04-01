Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı '1 Nisan'da belli oldu: 'Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum'

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı, '1 Nisan'da belli oldu.
Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu.
Dünyaca ünlü yıldızın 7 günlük sözleşme imzaladığı öğrenildi. Hatta dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'ye geleceği iddia edildi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiklerini açıkladı.
Tabi ki bu haber paylaşım gerçek manada bir paylaşım değil. Karaman FK, 1 Nisan şakası olarak Cristiano Ronaldo'nun transferini duyurdu.
Karaman FK'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Cristiano! Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız! İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti." ifadeleri kullanıldı.
Karaman FK'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.