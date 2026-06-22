Daha önce iki kez reddetmişlerdi: Beşiktaş bu kez transfer etmek istiyor

Geçtiğimiz sezon yaz ve kış transfer dönemlerinde Gürcü oyuncu için teklif yapsa da St. Etienne’den ret yanıtı alan Beşiktaş, bu kez inadı kırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar devre arasında 20 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarsa da Fransız ekibi Ligue 1 hedeflerini gerekçe göstererek yine geri çevirmişti.