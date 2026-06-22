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Daha önce iki kez reddetmişlerdi: Beşiktaş bu kez transfer etmek istiyor

Daha önce iki kez reddetmişlerdi: Beşiktaş bu kez transfer etmek istiyor

11:4222/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine daha önce iki kez reddedildiği yıldız ismi aldı. siyah-beyazlı takım bu kez transferi bitirmek istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı’nın en önem verdiği mevkilerin başında sol kanat geliyor. Siyah-beyazlılar için bir süredir bu bölgede Leandro Trossard ismi gündemin bir numarasında yer alsa da Zuriko Davitashvili de adayların ilk sırasında yer almaya devan ediyor.

Geçtiğimiz sezon yaz ve kış transfer dönemlerinde Gürcü oyuncu için teklif yapsa da St. Etienne’den ret yanıtı alan Beşiktaş, bu kez inadı kırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar devre arasında 20 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarsa da Fransız ekibi Ligue 1 hedeflerini gerekçe göstererek yine geri çevirmişti.

Ligue 2’de sezonu 3. Sırada bitiren St. Etienne play-off finalinde Nice yenilerek üst lige çıkmayı başaramadı.


Davitashvili sezon genelinde başarılı bir performans sergilerken 16 gol ve 5 asist kaydetti. Fransız ekibi St. Etienne, Ligue 1 hedefinden dolayı satışa izin vermese de play-off’ta kaybedip Ligue 2’de kaldı.

HT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar bu durumu pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünürken 20 milyon euro civarında teklifleri kabul etmeyen St. Etienne’nin inadını kırmayı hedefliyor.


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