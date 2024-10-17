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1. Lig kulübü ligden çekilmek istiyor: Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş başvuru yapıldı

1. Lig kulübü ligden çekilmek istiyor: Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş başvuru yapıldı

Haber Merkezi
13:2917/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor, kentte yaşanan depremlerden dolayı ligden çekilmek istediklerini açıkladı.

Dün Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve sarsıntı çevre illerden de hissedilmişti. Bu deprem sonrasında Yeni Malatyaspor'dan bir açıklama geldi.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, şehirde yaşanılan depremlerden dolayı, ligden çekilmek istedikleri ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Malatyamızın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem şehrimizi ve takımımızı olumsuz anlamda etkilemiş, futbolcularımızın demoralize olmalarına yol açmıştır.


Gerek Malatyalı, gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcu arkadaşlarımız tesislerde kalmak istemiyor. Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu şartları göz önünde bulundurarak kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartıyla ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum."


Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok

#TFF
#Yeni Malatyaspor
#1. Lig

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