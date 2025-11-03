Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbi sonrasında Beşiktaşlı yıldıza çok sert sözler: 'Fenerbahçe ona pirim versin'

Derbi sonrasında Beşiktaşlı yıldıza çok sert sözler: 'Fenerbahçe ona pirim versin'

Haber Merkezi
12:123/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Beşiktaşlı yıldıza sert sözlerle yüklendi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Orkun Kökçü kırmızı kart gördü.

Eski hakem Erman Toroğlu, Sözcü'deki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tamam kardeşim senin futbolcun işin içine etti. Sen ne yaptın Sergen? Sen de gemiyi terk ettin. Demek ki sen de böyle şeylere hazırlıklı değilsin."

"Veya diyorsun ki: “Bu takımdan bir şey olmaz. Ben de çekip gideyim.” Tedesco da büyük hatalar yaptı ama onun imdadına Beşiktaşlı futbolcular yetişti."

"Yanlış gemi, doğru sefer oldu. “Maçın adamı kim?” derseniz, Orkun Kökçü. Fenerbahçe yönetiminin galibiyet priminden Orkun’a da vermesi gerekir."

#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Orkun Kökçü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla’da TOKİ konutları nerede var? 6197 TOKİ sosyal konut hangi ilçeye yapılacak?