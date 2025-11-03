Derbi sonrasında Beşiktaşlı yıldıza çok sert sözler: 'Fenerbahçe ona pirim versin'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Beşiktaşlı yıldıza sert sözlerle yüklendi.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Orkun Kökçü kırmızı kart gördü.
Eski hakem Erman Toroğlu, Sözcü'deki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Tamam kardeşim senin futbolcun işin içine etti. Sen ne yaptın Sergen? Sen de gemiyi terk ettin. Demek ki sen de böyle şeylere hazırlıklı değilsin."
"Veya diyorsun ki: “Bu takımdan bir şey olmaz. Ben de çekip gideyim.” Tedesco da büyük hatalar yaptı ama onun imdadına Beşiktaşlı futbolcular yetişti."
"Yanlış gemi, doğru sefer oldu. “Maçın adamı kim?” derseniz, Orkun Kökçü. Fenerbahçe yönetiminin galibiyet priminden Orkun’a da vermesi gerekir."