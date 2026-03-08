Yeni Şafak
Derbi sonrasında Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızına sert sözler: 'Bu kadar da olmaz'

Derbi sonrasında Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızına sert sözler: ‘Bu kadar da olmaz’

09:438/03/2026, Pazar
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında tecrübeli yorumcudan, yıldız oyuncuya sert sözler geldi.

Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’ı Osimhen’in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Tecrübeli yorumcu Levent Tüzemen, A Spor'da Sane hakkında konuştu. Tüzemen şu ifadeleri kullandı:

"Leroy Sane, geldiğinden beri sorumluluk almıyorsun.”

“Bu kadar gamsız, bu kadar ruhsuz bir oyuncu olamaz ya! Bunun bir derbi maçı olduğunu hatırlamana rağmen şu hareket yapılır mı?”

