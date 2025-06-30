Domenec Torrent üstü çizilen Galatasaraylıyı çok istiyor: "Allah için al Torrent"

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran ve şuan Monterrey'in teknik direktörlüğünü yapan Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği futbolcusu için harekete geçti. Bu gelişme sonrası Galatasaraylılar eski hocası için olumlu yorumlar yapmaya başladı.
Meksika ekiplerinden Monterrey'i çalıştıran Domenec Torrent, gözünü Galatasaraylı futbolcuya çevirdi.
Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği futbolcu için onay veren Torrent, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
HT Spor'un haberine göre; Torrent'in çalıştırdığı Monterrey, Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Cuesta için görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak.
26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray 9 milyon euro bonservis bedeli ödemiş, Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.
Cuesta, sarı-kırmızılı formayla toplamda 9 karşılaşmaya çıkarken beklenilen performansı sergileyemedi.
Çıkan transfer iddiaları üzerine Galatasaraylı taraftarlar, eski hocaları hakkında olumlu yorumlar yapmaya başladı.