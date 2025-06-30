Domenec Torrent üstü çizilen Galatasaraylıyı çok istiyor: "Allah için al Torrent"

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran ve şuan Monterrey'in teknik direktörlüğünü yapan Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği futbolcusu için harekete geçti. Bu gelişme sonrası Galatasaraylılar eski hocası için olumlu yorumlar yapmaya başladı.

1 /8 Meksika ekiplerinden Monterrey'i çalıştıran Domenec Torrent, gözünü Galatasaraylı futbolcuya çevirdi.

2 /8 Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği futbolcu için onay veren Torrent, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

3 /8 HT Spor'un haberine göre; Torrent'in çalıştırdığı Monterrey, Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak istiyor.

4 /8 Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Cuesta için görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak.

5 /8 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray 9 milyon euro bonservis bedeli ödemiş, Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

6 /8 Cuesta, sarı-kırmızılı formayla toplamda 9 karşılaşmaya çıkarken beklenilen performansı sergileyemedi.

7 /8 Çıkan transfer iddiaları üzerine Galatasaraylı taraftarlar, eski hocaları hakkında olumlu yorumlar yapmaya başladı.