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Domenec Torrent üstü çizilen Galatasaraylıyı çok istiyor: "Allah için al Torrent"

Domenec Torrent üstü çizilen Galatasaraylıyı çok istiyor: "Allah için al Torrent"

17:1530/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran ve şuan Monterrey'in teknik direktörlüğünü yapan Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği futbolcusu için harekete geçti. Bu gelişme sonrası Galatasaraylılar eski hocası için olumlu yorumlar yapmaya başladı.

Meksika ekiplerinden Monterrey'i çalıştıran Domenec Torrent, gözünü Galatasaraylı futbolcuya çevirdi.

Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği futbolcu için onay veren Torrent, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

HT Spor'un haberine göre; Torrent'in çalıştırdığı Monterrey, Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Cuesta için görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak.

26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray 9 milyon euro bonservis bedeli ödemiş, Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

Cuesta, sarı-kırmızılı formayla toplamda 9 karşılaşmaya çıkarken beklenilen performansı sergileyemedi.

Çıkan transfer iddiaları üzerine Galatasaraylı taraftarlar, eski hocaları hakkında olumlu yorumlar yapmaya başladı.

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