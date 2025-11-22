Domenico Tedesco ayrılığı veto etti: Kesinlikle takımda kalmasını istiyor

Fenerbahçe’nin kritik isimlerden biri olan Fred için transfer dönemi yaklaşırken yeni bir gelişme yaşandı. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 18 karşılaşmada görev yapan Brezilyalı orta saha, Internacional, Atletico Mineiro ve Flamengo gibi Brezilya ekiplerinin radarına girmişti. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu, transfer ihtimalinin önüne geçti.