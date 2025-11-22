Domenico Tedesco ayrılığı veto etti: Kesinlikle takımda kalmasını istiyor

Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için teknik direktör Domenico Tedesco devreye girerek, takımda kalmasını istedi. Yönetimle yapılan görüşmede olası transfer tekliflerinin askıya alınmasını talep eden Tedesco, deneyimli ismin oyun planında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.
Fenerbahçe’nin kritik isimlerden biri olan Fred için transfer dönemi yaklaşırken yeni bir gelişme yaşandı. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 18 karşılaşmada görev yapan Brezilyalı orta saha, Internacional, Atletico Mineiro ve Flamengo gibi Brezilya ekiplerinin radarına girmişti. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu, transfer ihtimalinin önüne geçti.
AYRILIĞA İZİN YOK
Son haftalarda Brezilya basınında Fred’e yönelik yoğun ilgi konuşulurken, Fenerbahçe yönetimi de gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyordu. Ancak Tedesco’nun futbolcu konusunda net bir tutum sergilediği ve yönetimle yaptığı toplantıda transfer sürecini durdurmalarını istediği öğrenildi.
Haber 7'de yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcının, Fred’in orta sahadaki oyun kurma becerisi, tecrübesi ve takım içindeki denge açısından kritik bir rol üstlendiğini belirttiği aktarıldı. Bu nedenle oyuncunun ayrılığının hem Süper Lig yarışında hem de sezonun devamında taktiksel açıdan sorun yaratabileceği vurgulandı.
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe adına 1 gol ve 2 asist üreterek takımına katkı sağladı. Yönetimin, Tedesco’nun talebi doğrultusunda en azından sezon sonuna kadar Fred’i kadroda tutma eğiliminde olduğu belirtildi.