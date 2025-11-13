Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması: Takıma geri dönecekler mi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco sarı lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulundu. Tedesco, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun hakkında da konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domencio Tedesco önemli açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Tedesco, şu ifadeleri kullandı:
"Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni Başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız. Her konuyu paylaşabiliyoruz."
"Sabah 7'de mutfak dolu bir şekilde hizmet veriyor. Oradaki çalışanlarımız hizmet veriyor. Doktorlarımız, analistlerimiz... Çok sayıda insanın katkısı var. Onlara güvendiğimizi gösterdik."
"Herhangi bir kulüpten teklif aldığınızda biraz düşünmeniz gerekir. Yöneticilerle birbirinizi tanımanız gerek. Gelmeden önce Devin Özek'i tanımıyordum, Fenerbahçe'nin çok maçını takip ettim, taraftarıyla özel bir kulüptü."
"Bu kulüp oldukça büyük. Bu tür duygusal yüklü kulüplerle çalıştığınızda başkan değişikliği farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ama bu benim için yeni değil. Moskova'da çalışırken başkan hep aynıydı ama 2 yılda 4 CEO ve 3 sportif direktör gördüm dolayısıyla önemli olan işe odaklanmak."
"Türkçe zor bir dil. Çalıştığım yerin dilini kültürünü öğrenmek önemli. Burada olduğum için mutlu olduğumu söylüyorum. Bu aynı zamanda çalıştığınız yerdeki insanlara duyduğunuz saygıyı gösterir."
"İrfan Can ve Cenk'le alakalı yeni bir gelişme yok. Kulüp yeni bir şey olursa açıklar. Başkanımız bu konuda açık konuşuyor. Bu benim için gündemde olan bir konu değil."
"Derbilerin önemini biliyorum. Benim için normal bir maç dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, oyuncular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray maçından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız var."